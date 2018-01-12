КНДР продолжает работы на ядерном полигоне Пхунгери

Пхеньян поддерживает ядерный полигон в районе населенного пункта Пхунгери в состоянии готовности к испытаниям. На полигоне ведутся работы по углублению западного туннеля, об этом сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на портал 38 North, отслеживающий действия властей Северной Кореи. Активность рабочих и спецтехники продолжалась в декабре. Объемы вывоза грунта и пород из туннеля нарастали, говорится в сообщении.

Таким образом, можно предположить, что КНДР поддерживает готовность к проведению ядерного испытания.

Ранее сообщалось, что южнокорейские врачи обнаружили следы радиоактивного воздействия на организм перебежчиков из КНДР, которые жили неподалеку от ядерного полигона Пхунгери. 22 декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна «превратилась в стратегическое государство, способное нести непосредственную ядерную угрозу США».