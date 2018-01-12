Трамп предупредил о возможной попытке КНДР внести раскол между Сеулом и США

Руководство КНДР может попытаться во время паузы в совместных военных учениях США и Южной Кореи внести раскол в отношения союзников. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью изданию The Wall Street Journal.

Как утверждает американский лидер, северокорейские власти могут воспринять перерыв в учениях на время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане как хороший сигнал или же воспользоваться им в своих целях.

«Если бы я был на их месте, я бы попытался… Разница в том, что я президент, а другие люди — нет», — заметил Дональд Трамп. Его цитирует ТАСС.

Кроме того, президент США подчеркнул, что он знает о разногласиях «больше, чем кто-либо в истории».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что он поддерживает «очень хорошие» отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.