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Норвегия готова стать посредником при урегулировании на Корейском полуострове

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Фото: Global Look Press/Caroline Seidel/dpa
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Норвегия готова присоединиться к урегулированию на Корейском полуострове в качестве посредника, сообщила министр иностранных дел королевства Ине Эриксен Сёрейде Норвежскому телеграфному бюро.

С таким заявлением она выступила по итогам встречи со своим американским коллегой, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Если стороны хотят, чтобы Норвегия сыграла роль посредника в диалоге, то мы традиционно оказываем содействие [в подобных вопросах]. Однако дело до этого пока не дошло, данная тема не стоит на повестке дня», — приводит ее слова ТАСС.

Ине Эриксен Сёрейде также отметила, что продолжит обсуждение проблемы КНДР со своим американским коллегой на министерской встрече в Ванкувере 16 января. Вместе с тем она пояснила, что северокорейский вопрос не был основной темой на прошедших переговорах, стороны уделили больше внимания сотрудничеству стран НАТО, теме России и ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке.

10 января премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что у королевства «очень хорошие» отношения с Россией по ряду направлений.

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