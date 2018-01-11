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Премьер-министр Норвегии назвала «очень хорошими» отношения с Москвой

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг назвала очень хорошими отношения королевства с Россией по ряду направлений. С таким заявлением глава правительства скандинавской страны выступила в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Вместе с тем Эрна Сульберг подчеркнула необходимость антироссийских санкций и отметила, что они имеют экономические импульсы.

«Но, с другой стороны, мы имеем очень хорошие отношения с Россией по целому ряду вопросов. Мы работаем вместе», — приводит ее слова «РИА Новости». При этом норвежский премьер признала, что Москва является важным игроком в международной политике.

Ранее портал iz.ru писал, что в ходе встречи с премьером Норвегии Эрной Сульберг президент США Дональд Трамп планирует обсудить вопросы безопасности и борьбы с запрещенной в мире и в РФ террористической группировкой «Исламское государство».

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