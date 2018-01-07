Захарова рассказала о приятельских отношениях в Госдепе США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос о наличии приятелей в Госдепартаменте США.

«У нас были очень конструктивные отношения с Дженнифер Псаки, было приятно с ней работать как с человеком. Это я могу точно сказать, и я никогда этого не скрывала», — рассказала Захарова в новогодней анкете RT.

Псаки была официальным представителем Госдепартамента США с 2013 по 2015 год, после этого перешла на работу помощником президента США Барака Обамы по коммуникациям. За время пребывания в дипломатическом ведомстве Псаки прославилась в мировой прессе своими высказываниями, часто СМИ активно ее критиковали за неточность и некомпетентность заявлений.