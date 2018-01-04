Прямой эфир

Захарова обвинила Латвию в нарушении свободы слова после высылки журналистов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей Латвии выдворить из страны супружескую пару журналистов телеканала «ТВ Центр» и ВГТРК Анатолия и Ольгу Курлаевых.

Дипломат указала, что Рига с молчаливого согласия Брюсселя пытается полностью зачистить информационное пространство страны от неугодных СМИ. При этом в качестве оправдания своих действий используются рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности», что отдает «временами тоталитаризма 30-х годов XX века в Испании и Германии».

«Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД отметила, что Россия будет добиваться реакции профильных международных институтов. Также Москва призывает неправительственные организации дать оценку действиям латвийских властей.

Как писал портал iz.ru, Латвия приняла решение о депортации журналистов Ольги и Анатолия Курлаевых. Их обвинили в угрозе национальной безопасности. Журналистам дали 24 часа, чтобы покинуть территорию Латвии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков пожелал журналистам хороших новостей в новом году
Додон отреагировал на высылку российских журналистов из Молдавии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017