Захарова обвинила Латвию в нарушении свободы слова после высылки журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей Латвии выдворить из страны супружескую пару журналистов телеканала «ТВ Центр» и ВГТРК Анатолия и Ольгу Курлаевых.

Дипломат указала, что Рига с молчаливого согласия Брюсселя пытается полностью зачистить информационное пространство страны от неугодных СМИ. При этом в качестве оправдания своих действий используются рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности», что отдает «временами тоталитаризма 30-х годов XX века в Испании и Германии».

«Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД отметила, что Россия будет добиваться реакции профильных международных институтов. Также Москва призывает неправительственные организации дать оценку действиям латвийских властей.

Как писал портал iz.ru, Латвия приняла решение о депортации журналистов Ольги и Анатолия Курлаевых. Их обвинили в угрозе национальной безопасности. Журналистам дали 24 часа, чтобы покинуть территорию Латвии.