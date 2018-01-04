Власти Латвии решили депортировать двух российских журналистов

Власти Латвии приняли решение о депортации российской журналистки Ольги Курлаевой и ее супруга Анатолия Курлаева.

По словам журналистки, обоих граждан России обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии.

«Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — заявила Курлаева в эфире канала «Россия 24».

Журналистка отметила, что ей дали 24 часа на то, чтобы покинуть территорию Латвии.

Два дня назад из страны был депортирован Анатолий Курлаев. Он является сотрудником телеканала «ТВ Центр». Ольга Курлаева — корреспондент ВГТРК.