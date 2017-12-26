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Совфед призвал ЕС выразить протест закону Латвии о статусе ветеранов

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Совет Федерации призвал парламенты стран Евросоюза решительно осудить закон «О статусе участника Второй мировой войны», принятый в Латвии.

«Коллаборационизм настоящего заслуживает точно такого же осуждения, как коллаборационизм прошлого», — цитирует «РИА Новости» текст заявления Совфеда.

Сенаторы назвали закон, принятый латвийским сеймом, вызовом «всему мировому сообществу, исторической памяти народов, победивших нацизм».

Парламент Латвии в минувший четверг в окончательном чтении одобрил проект закона о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, которые воевали по обе стороны фронта, в том числе на стороне нацистской Германии, напоминает «ТВ Центр».

В соответствии с законом, на такой статус смогут претендовать только те, кто являлся гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, который в стране считают началом «периода оккупации». Не смогут претендовать на статус участника войны местные преимущественно русскоязычные неграждане и натурализовавшиеся неграждане, получившие латвийское гражданство путем сдачи специального экзамена на знание латышского языка и истории страны.

Портал iz.ru писал ранее, что 20 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию, внесенную Россией, о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других дискриминационных практик. За принятие документа проголосовали 133 государства.

Воздержались 49 стран, в том числе Германия, Польша и Франция. Против резолюции проголосовали Украина и США.

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