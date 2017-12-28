Захарова прокомментировала задержание в РФ сотрудника норвежских спецслужб

Задержанный в России по подозрению в шпионаже гражданин Норвегии был сотрудником норвежских спецслужб. Об этом в четверг, 28 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также отметила, что этот инцидент не нанесет большого урона отношениям Москвы и Осло.

«Что касается какого-то глобального удара по двусторонним отношениям, я думаю, что это не тот случай, который можно так характеризовать», — заявила на брифинге в четверг.

Портал iz.ru писал о том, что 5 декабря был задержан гражданин Норвегии Фруде Берга. Как сообщили в правоохранительных органах, его «взяли с поличным — при получении документов, содержащих секретные сведения».

Сообщалось, что информацию о военно-морском флоте РФ Бергу передавал россиянин Алексей Житнюк, ранее арестованный до 29 января 2018 года по подозрению в шпионаже в интересах ЦРУ. Сейчас он Берг находится в СИЗО «Лефортово». Представители посольства Норвегии в уже посетили его в изоляторе. Норвежец рассказал дипломатам, что к нему хорошо относятся.