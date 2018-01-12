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Трамп заявил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп предположил, что находится в хороших отношениях с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, несмотря на их взаимные публичные оскорбления. Об этом американский лидер заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

По мнению издания, это может быть сигналом к началу поиска и дипломатического решения проблем на Корейском полуострове.

«Возможно, у меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я поддерживаю отношения с людьми. Думаю, вы удивлены», — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп прокомментировал причастность своего бывшего советника Стивена Бэннона к книге Майкла Вульфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», назвав его поступок предательством.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых лидеры двух стран обсудили Иран, Северную Корею, а также договорились о возможной встрече в Давосе на международном экономическом форуме.

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