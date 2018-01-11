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Трамп пройдет первое с момента вступления на пост медобследование

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп 12 января пройдет медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на источник в Белом доме.

Сообщается, что медобследование 71-летнего президента проведет группа специалистов под руководством личного президентского врача Ронни Джексона, который занимал этот пост еще при администрации Барака Обамы.

Медобследование Трампа станет первым с момента его вступления на пост президента и пройдет в условиях, когда его оппоненты поднимают вопрос о состоянии его здоровья, пишет ТАСС. Отмечается медицинское обследование стало обычной практикой со времен 37-го президента США Ричарда Никсона. После его проведения публикуются данные о состоянии здоровья американского лидера.

Портал iz.ru писал о том, что Трамп устроил лотерею, главным призом которой будет праздничный ужин с ним в честь годовщины его инаугурации. Такие SMS получили сторонники американского лидера.

Сообщалось, что для участия в розыгрыше нужно быть гражданином США и пожертвовать как минимум $3 на политическую деятельность Трампа. Ужин состоится в Палм-Бич в штате Флорида, где у американского президента есть собственный дворец.

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