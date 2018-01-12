Трамп «продал» Норвегии самолеты F-52 из компьютерной игры

Президент США Дональд Трамп заявил о состоявшихся поставках в Норвегию истребителей F-52. Однако эти самолеты присутствуют только в компьютерной игре Call of Duty, об этом сообщает «РИА Новости».

По словам американского лидера, США произвели и поставили Норвегии и другим странам Северной Европы несколько десятков реактивных истребителей F-52.

«В ноябре мы начали поставки истребителей F-52 и F-35. У нас в общей сложности их 52, и часть мы поставили досрочно», — приводит слова Трампа The Washington Post. «F-52» — это вымышленный самолет, на котором можно полетать только в том случае, если вы играете в «Call of Duty: Advanced Warfare», — пишет автор статьи, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне президент США принял в Белом доме норвежского премьер-министра Эрну Сульберг.