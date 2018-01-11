Трамп анонсировал запуск гигантского автопроизводства в Алабаме

Новое крупное предприятие по выпуску автомобилей, строящееся компаниями Toyota и Mazda, появится в американском Хантсвидде, штат Алабама. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер анонсировал «новое гигантское предприятие», назвав это хорошей новостью и возвращением компаний в США. По его словам, на производстве будет выпускаться 300 тыс. легковых автомобилей и внедорожников в год, при этом будет создано 4 тыс. рабочих мест.

Ранее американский лидер озвучил сумму, которую японские компании собираются вложить в завод в Алабаме — $1,6 млрд.