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Трамп похвалил Toyota и Mazda за решение построить завод в США

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Фото: REUTERS/David Shepardson
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Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на решение японских производителей автомобилей Toyota и Mazda построить завод в штате Алабама. Об этом пишет RT.

В своем микроблоге в социальной сети Twitter американский лидер написал, что сокращение налогов и упрощение законодательства делает Америку привлекательной страной для инвесторов.

«Отличные новости — Toyota и Mazda объявили о создании 4 тыс. рабочих мест, а также собираются вложить $1,6 млрд в завод в Алабаме», — говорится в сообщении.

Ранее сторонники Трампа получили SMS-рассылку, в которой сообщается, что американский лидер устроил лотерею. На ней будет разыграно два билета на ужин с Трампом в честь годовщины его инаугурации.

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