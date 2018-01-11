Трамп отметил выгоду сотрудничества с Россией

Президент США Дональд Трамп признал, что с Россией намного выгоднее сотрудничать, чем враждовать. С таким заявлением он выступил по итогам встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

«Думаю, что лучше сотрудничать с Россией. Намного лучше, имея дело с Северной Кореей», — приводит «РИА Новости» слова американского лидера.

Он подчеркнул, что сотрудничество с другими государствами — «это хорошо, а не плохо». При этом Дональд Трамп отметил, что президенту России Владимиру Путину может не понравиться его политика, поскольку глава США намерен добиться огромных объемов добычи нефти и газа, а также сделать американскую армию самой сильной в мире.

10 января помощник президента США по нацбезопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил в ходе встречи участников Совбеза ООН, что считает необходимым развитие сотрудничества с Россией по вопросу Афганистана.