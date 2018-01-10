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Трамп заявил о покупке Норвегией истребителей F-35

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Норвегия приобрела партию американского вооружения, в частности, новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме норвежского премьер-министра Эрну Сольберг.

«Я знаю, что вы только что приобрели дополнительную партию военного оборудования, включая F-35», — приводит его слова «РИА Новости».

Американский лидер назвал Норвегию «прекрасным покупателем» американских товаров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пилоты истребителей F-35 чувствуют себя плохо. Причиной тому оказалось повышенное содержание кислорода в дыхательном газе. 

В перспективе F-35 должен стать основным истребителем в ряде стран Запада. 

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