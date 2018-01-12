МИД РФ считает неуместной инициативу встречи по КНДР в Ванкувере

Москва считает неуместной инициативу США и Канады о проведении международной встречи по КНДР в Ванкувере. Об этом 12 января сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя инициативу, Захарова отметила, что такая встреча не только неуместна, но и может усугубить ситуацию в регионе.

«Не считаем возможным поддержать мероприятие, которое способно привести к усугублению и без того напряженной ситуации на Корейском полуострове», — цитирует Захарову «Интерфакс».

Представитель МИДа особо отметила признаки диалога между Сеулом и Пхеньяном, которому вмешательство извне может только помешать.

«Единственным способом выйти на взаимоприемлемое решение комплекса проблем Корейского полуострова является прямой диалог между всеми вовлеченными сторонами. Вместо этого организуется слет бывших участников одной из сторон войны. Какой именно сигнал данной затеей хотят направить мировому сообществу участники этого мероприятия, вообще не понятно», — сказала Захарова на брифинге.

Встреча состоится в Ванкувере 16 января. На ней будут председательствовать Канада и США. Ожидается, что в мероприятии примут участие министры иностранных дел 16 государств, большинство из которых выступают против КНДР. На встрече, в частности, будет обсуждаться возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.