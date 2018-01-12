Прямой эфир
Сюжет:

МИД РФ считает неуместной инициативу встречи по КНДР в Ванкувере

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва считает неуместной инициативу США и Канады о проведении международной встречи по КНДР в Ванкувере. Об этом 12 января сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя инициативу, Захарова отметила, что такая встреча не только неуместна, но и может усугубить ситуацию в регионе.

«Не считаем возможным поддержать мероприятие, которое способно привести к усугублению и без того напряженной ситуации на Корейском полуострове», — цитирует Захарову «Интерфакс».

Представитель МИДа особо отметила признаки диалога между Сеулом и Пхеньяном, которому вмешательство извне может только помешать. 

«Единственным способом выйти на взаимоприемлемое решение комплекса проблем Корейского полуострова является прямой диалог между всеми вовлеченными сторонами. Вместо этого организуется слет бывших участников одной из сторон войны. Какой именно сигнал данной затеей хотят направить мировому сообществу участники этого мероприятия, вообще не понятно», — сказала Захарова на брифинге.

Встреча состоится в Ванкувере 16 января. На ней будут председательствовать Канада и США. Ожидается, что в мероприятии примут участие министры иностранных дел 16 государств, большинство из которых выступают против КНДР. На встрече, в частности, будет обсуждаться возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия приветствует начало диалога между КНДР и Южной Кореей
Россия призвала США и КНДР воздержаться от взаимных провокаций

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017