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Канада ужесточила санкции против КНДР

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Фото: Global Look Press
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Канада ужесточила ограничительные меры в отношении Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте канадского министерства иностранных дел. 

В частности, санкции подразумевают запрет на поставки КНДР транспортных судов, самолетов и запчастей к ним, а также промышленного оборудования. Также запрещается закупать у Северной Кореи продовольствие, сельхозпродукцию, станки электрооборудования и оборудования для работы с полезными ископаемыми.

Совбез ООН 22 декабря единогласно принял резолюцию об ужесточении ограничительных мер против КНДР. Документ был принят в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Резолюция ввела новые ограничения на поставки нефти, а также потребовала от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Документ также предусматривает другие ограничения, касающиеся оборудования и экспортных продуктов. 

Северная Корея благодаря развитию науки и национальной экономике выстоит под санкциями, даже если они продлятся 10 или 100 лет, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын ранее 12 января.

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