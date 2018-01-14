КНДР назвала США наилучшей мишенью для ракет класса «Хвасон»
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что командование США предпринимает действия, чтобы ухудшить атмосферу межкорейских отношений. Вся корейская нация «должна осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США», заявили в КНДР, об этом сообщает ТАСС.
В Пхеньяне добавили, что США являются лучшей мишенью для северокорейских ракет «Хвасон». Утверждается, что США не объявляют официально о планах отправки к Корейскому полуострову двух авианосцев и нескольких десантных кораблей.
1 января Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР и призвал к массовому производству межконтинентальных ракет.