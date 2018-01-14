Прямой эфир
Сюжет:

КНДР назвала США наилучшей мишенью для ракет класса «Хвасон»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/KCNA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что командование США предпринимает действия, чтобы ухудшить атмосферу межкорейских отношений. Вся корейская нация «должна осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США», заявили в КНДР, об этом сообщает ТАСС.

В Пхеньяне добавили, что США являются лучшей мишенью для северокорейских ракет «Хвасон». Утверждается, что США не объявляют официально о планах отправки к Корейскому полуострову двух авианосцев и нескольких десантных кораблей.

1 января Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР и призвал к массовому производству межконтинентальных ракет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трюдо отметил важную роль России и Китая в северокорейском вопросе
Токио направляет корабли для слежки за соблюдением санкций против КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017