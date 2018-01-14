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На Олимпиаде в Пхёнчхане могут спеть любимые певицы Ким Чен Ына

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Kcna
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На Олимпиаду в Пхёнчхан может отправиться художественная труппа из Северной Кореи. Как сообщает агентство «Рёнхап», тема такого визита будет поднята на переговорах представителей Южной Кореи и КНДР, которые намечены на 15 января.

На встрече с обеих сторон будут присутствовать высокопоставленные чиновники от искусства и культуры. «Рёнхап» предполагает, что северокорейская сторона будет лоббировать отправку в Пхёнчхан женской группы «Моранбон». Об этом коллективе известно, что отбором его участниц занимается лично лидер КНДР Ким Чен Ын, а песенная тематика одобрена правящей партией. 

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в ходе своего новогоднего обращения к нации заявил о намерении направить на Игры в Южную Корею национальную сборную. Это решение поприветствовала администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

При этом участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде на предстоящих переговорах обсуждаться не будет. Этому вопросу будет посвящена отдельная встреча, дата которой пока обговаривается.

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