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Лавров заверил в возможности проголосовать за рубежом на выборах президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заграничные учреждения РФ делают всё возможное для того, чтобы россияне смогли максимально комфортно проголосовать на выборах президента России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Наши загранучреждения, посольства, генеральные консульства, российский центр науки и культуры делают всё необходимое, чтобы все россияне, которые находятся за границей и хотят принять участие в выборах, могли это сделать максимально комфортно», — приводит «РИА Новости» заявление Лаврова на ежегодной пресс-конференции.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Латвии запретило открывать участки на выборах президента России за пределами дипмиссий. В российской дипмиссии отметили, что обескуражены этим ограничением, которое противоречит провозглашенному Ригой курсу на выстраивание прагматичных отношений с РФ.

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