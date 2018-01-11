Наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы президента России

Российская сторона не будет приглашать на президентские выборы в 2018 году наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Наблюдателей ПАСЕ приглашать не будем. <…> В условиях, когда Россия уже третий год подряд не будет участвовать в работе ПАСЕ, вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение», –– цитирует ТАСС Слуцкого.

Он также отметил, что от других организаций и международных структур, в частности таких, как ОБСЕ и СНГ, наблюдатели приглашаться будут.

«Эти списки пока формируются», –– добавил Слуцкий.

При этом член российского Центризбиркома Василий Лихачев сообщил, что общее число международных наблюдателей на предстоящих выборах может достичь тысячи человек.

11 января стало известно, что Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ, так как в регламент организации не внесли требуемые Россией поправки о запрете дискриминации делегаций.

В 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения РФ с Крымом.

РФ лишили возможности голосовать в ассамблее, а также отстранили от участия в работе руководящих органов ПАСЕ.

В свою очередь, РФ отказалась участвовать в ассамблее и вносить взносы в Совет Европы.