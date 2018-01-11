Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ

Россия не направит свою делегацию на очередную сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), так как организация не внесла в регламент требуемые российской стороной поправки. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Отмечается, что в регламент ассамблеи должны были быть внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

«Решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе — до момента изменения [ее] регламента. Но консультации с членами ПАСЕ на эту тему мы вели и будем вести дальше с целью убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций прежде всего наносит ущерб самой организации», –– цитирует ТАСС Толстого.

Также вице-спикер отметил, что визит членов ПАСЕ в Москву для обсуждения будущего взаимодействия также зависит от этапа консультаций.

«Это будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций, который будет после январской сессии. <…> Встречаться просто ради того, чтобы встречаться, это неправильно», –– добавил Толстой.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ.

Российская делегация была лишена возможности голосовать в ПАСЕ, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи.

В свою очередь, РФ заявила, что не станет работать в ПАСЕ на таких условиях и в 2016–2017 годах принимать участие в ассамблее из-за сохраняющихся русофобских настроений в Страсбурге.

Также Россия приостановила выплаты своего взноса в Совет Европы и предложила внести в регламент ассамблеи запрет на лишение полномочий никаких национальных делегаций.