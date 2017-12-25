Матвиенко выступила за возвращение России в ПАСЕ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Она подчеркнула, что это необходимо как Москве, так и европейским странам.

«Вернемся обязательно [в ПАСЕ], нам это нужно. Кому больше — вопрос непростой. СЕ нужно не меньше, чем России, идет диалог, обсуждение. В СЕ четко понимают, что мы не отойдем от своей позиции», — приводит ТАСС заявление Валентины Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента подчеркнула недопустимость дискриминации любых национальных делегаций. «Когда эта концептуальная вещь будет изменена, тогда и мы, и другие делегации, которые сегодня недовольны тем, что происходит в ПАСЕ, будем полноценно там работать», — заметила председатель Совфеда.

Вместе с тем Валентина Матвиенко констатировала, что ПАСЕ сейчас находится в глубоком кризисе, и вместо созидательной работы в ассамблее «крикливое меньшинство занимается политиканством». При этом спикер верхней палаты парламента отметила, что более чем за 20 лет членства в ПАСЕ Россия внесла огромный вклад в развитие этой структуры. «Нет никаких причин и оснований для того, чтобы Россия вышла из Совета Европы. Я не сторонник таких действий», — пояснила она.

В конце ноября замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что Киев недоволен возможным возвращением российской делегации в ПАСЕ и намерен не допустить этого. При этом глава делегации республики в Парламентской ассамблее Владимир Арьев заявил, что если Россия вернется в ассамблею, то украинской делегации там «больше нечего делать, потому что с того момента все резолюции ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения».