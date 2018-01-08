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ЦИК РФ закончил прием документов от самовыдвиженцев на выборы-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Центральная избирательная комиссия России закончила прием документов от претендентов-самовыдвиженцев на выборы президента, которые пройдут в марте этого года.

7 января было последним днем для подачи в ЦИК документов от самовыдвиженцев. Члены ЦИК работали до полуночи. За воскресенье в комиссию поступили документы от пяти самовыдвиженцев, сообщает ТАСС.

С начала президентской кампании в ЦИК поступило 46 уведомлений от самовыдвиженцев, но лишь 15 из них подали документы. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Напомним, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на вечер 7 января комиссией было получено 67 уведомлений об участии в выборах. От партий подали уведомления 21 претендент, остальные 46 — самовыдвиженцы. Памфилова также рассказала о претендентах «с чудинкой».

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