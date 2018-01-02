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ЦИК принял документы у борца за права дольщиков Татьяны Воловик

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Фото: youtube.com
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Российский Центризбирком (ЦИК) принял документы по выдвижению кандидатом в президенты РФ от Татьяны Воловик, которая борется за права обманутых дольщиков.

Об этом сообщил член ЦИК, секретарь рабочей группы по приему документов Евгений Шевченко.

По его словам, Воловик подала свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, передает «РИА Новости»

Как отмечает агентство, согласно представленным в ЦИК данным, Воловик временно не работает.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru. 

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