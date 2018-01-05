В городах РФ стартовал сбор подписей избирателей в поддержку Путина

Пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут 18 марта, открылись в городах РФ.

Представители движения «Волонтеры Победы», которое участвует в акции, работают уже в Калужской, Омской и Свердловской областях, в Крыму, Башкортостане, а также в российской столице.

«Решили вновь поддержать не словом, а делом. Сегодня (5 января) открыли точки сбора подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина в 16 городах России. Скоро к нам присоединяться и другие регионы страны», – приводит слова лидера движения Ольги Амельченковой ТАСС.

Любой желающий при предъявлении паспорта РФ может получить подписной лист, в котором нем шесть граф. Персональные данные необходимы для для проверки в Центризбиркоме.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президенту России Владимиру Путину, объявившему о своем самовыдвижении на выборах-2018, необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.