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В городах РФ стартовал сбор подписей избирателей в поддержку Путина

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут 18 марта, открылись в городах РФ.

Представители движения «Волонтеры Победы», которое участвует в акции, работают уже в Калужской, Омской и Свердловской областях, в Крыму, Башкортостане, а также в российской столице.

«Решили вновь поддержать не словом, а делом. Сегодня (5 января) открыли точки сбора подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина в 16 городах России. Скоро к нам присоединяться и другие регионы страны», – приводит слова лидера движения Ольги Амельченковой ТАСС.

Любой желающий при предъявлении паспорта РФ может получить подписной лист, в котором нем шесть граф. Персональные данные необходимы для для проверки в Центризбиркоме.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президенту России Владимиру Путину, объявившему о своем самовыдвижении на выборах-2018, необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

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