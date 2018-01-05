ЦИК РФ отказал жене муфтия Дагестана в регистрации на пост президента

Центризбирком России отказал в регистрации группы избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента РФ советника и супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой.

Основной причиной данного решения в ЦИК назвали нарушение сроков подачи уведомления о проведении собрания по её выдвижению.

«Есть целый ряд вопросов, целый ряд нарушений избирательного законодательства, которые не дают нам возможность зарегистрировать группу, созданную в поддержку самовыдвижения А.Гамзатовой», – приводит слова члена Центризбиркома Евгения Шевченко ТАСС.

Кроме того, Гамзатова не предоставила справки о доходах на себя и на супруга.

Ранее ЦИК принял документы у советника и супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой, которые необходимы для самовыдвижения на выборах президента РФ.