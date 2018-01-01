ЦИК принял документы у супруги муфтия Дагестана

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла у советника и супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой документы необходимые для самовыдвижения на выборах президента РФ, сообщила её пресс-секретарь.

Кандидатуру Гамзатовой в конце декабря выдвинула инициативная группа граждан, которую также должен зарегистрировать ЦИК.

Кроме того, Центризбирком решит вопрос о выдаче разрешения на открытие специального счета в Сбербанке для финансирования предвыборной кампании, сообщает ТАСС.

Журналист, общественный и религиозный деятель Айна Гамзатова родилась 1 октября 1971 года в Махачкале. Она имеет два высших образования, создала и возглавляет крупный медиахолдинг, в состав которого входят как светские, так и исламские СМИ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.