Верховный суд признал законным решение ЦИК о недопуске Навального на выборы президента

Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты.

«Административный иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить», – было озвучено решение судьи.

По словам представителя ЦИК Сергея Сахарова, отказ был дан из-за того, что Навальный имеет судимость за тяжкое преступление. И не имеет права участвовать в выборах до снятия или погашения судимости.

Ранее Центризбирком принял решение «отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права».

18 декабря официально стартовала избирательная кампания. Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом на пост президента России.