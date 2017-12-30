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ЦИК раскрыл первые данные о сумме средств в избирательных фондах

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Фото: ТАСС/ Терещенко Михаил
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Порядка 40,5 млн рублей поступило в избирательные фонды пяти кандидатов в президенты РФ по состоянию на 27 декабря, следует из данных ЦИК.

Из них около 12,82 млн рублей кандидат к тому моменту уже израсходовали.

Пока у ЦИК имеются сведения по состоянию счетов лидера ЛДПР Владимира Жириновского, телеведущей Ксении Собчак, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина и основателя «Яблока» Григория Явлинского.

Материалы основаны на данных Сбербанка, в котором кандидаты открывают свой избирательный счет, указывает «РИА Новости»

По закону, предельная сумма всех расходов кандидата из средств его фонда не должна превышать 400 млн рублей. Сам фонд может быть сформирован за счет собственных средств (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных от выдвинувшей партии (не более 50%) и добровольных пожертвований от физ- и юрлиц (не более 1,5% и 7% соответственно).

На 28 декабря намерении участвовать в выборах-2018 Центризбирком уведомили 30 самовыдвиженцев и 21 партия

Первым официально зарегистрированным кандидатом стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как сообщала «Газета.ру», ему вручили соответствующее удостоврение.

Совет Федерации назначил очередные выборы главы государства на 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.

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