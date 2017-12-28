Павел Грудинин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Павел Грудинин, выдвинутый кандидатом на пост президента России от КПРФ по итогам тайного голосования на XVII предвыборном съезде ЦК партии в минувшую субботу, подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для выдвижения на выборах главы государства, передает «Интерфакс».

За выдвижение директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в качестве кандидата на пост президента РФ выступили 303 делегата съезда, против — 11, напоминает BFM.RU.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, возглавивший штаб выборной кампании, предположил, что у него и Павла Грудинина может сложиться тандем.

Ранее в четверг председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что 21 партия и 30 самовыдвиженцев уведомили ЦИК о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России.