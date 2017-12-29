ЦИК разрешил Екатерине Гордон открыть счет для избирательного фонда

ЦИК разрешил открыть специальный избирательный счет кандидату на выборы-2018 от партии «Добрых дел» Екатерине Гордон, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что комиссия приняла решение не сразу из-за длинного официального названия партии, которое пишется как партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

После того как Гордон откроет счет для формирования избирательного фонда и напечатает подписные листы, она сможет начать сбор подписей в свою поддержку, необходимых для регистрации.

Журналистка вступает в предвыборную кампанию под лозунгом «Гордон за баб». Акцент, по ее словам, будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

На 28 декабря ЦИК о намерении участвовать в выборах уведомили 30 самовыдвиженцев и 21 партия.

На данный момент первым официально зарегистрированным кандидатом стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Выборы пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.