Президент РФ Владимир Путин встретился с детьми, приехавшими на кремлевскую новогоднюю елку. В 2017 году на праздник пригласили более 5 тыс. лучших учеников российских школ, победителей школьных олимпиад и воспитанников детских домов из всех регионов. Несмотря на возраст (а на встрече были учащиеся от семи до 16 лет), учащихся интересовали все сферы жизни — от политики до существования Деда Мороза. Получив исчерпывающие ответы, ребята сфотографировались с главой государства на память.

По дороге на встречу с правительством Владимир Путин решил поздравить с наступающим Новым годом детей, приехавших на кремлевскую елку. На Соборной площади в этот момент традиционно водили хоровод, но, увидев президента, дети тут же подбежали к нему — задать свой вопрос хотел каждый. Владимир Путин поинтересовался, из каких городов приехали ребята. География оказалась самой широкой: Ямал, Омск, Камчатка, Казань, Кабардино-Балкария, Калининград, Ханты-Мансийский автономный округ, Курск.

Когда глава государства отметил, что бывал во всех этих регионах, у него спросили, какой город он любит больше остальных.

— Где родился и вырос — Петербург, — ответил президент.

Тогда учащиеся поинтересовались, как Владимир Путин отметил день рождения (7 октября этого года президенту исполнилось 65 лет). Глава государства заметил, что обычно в этот день всегда берет выходной, в 2017 году он пригласил в гости коллег и друзей.

Детей интересовали и политические вопросы, например об участии президента в предстоящих выборах.

— Победите? — выкрикнул кто-то из ребят.

— Как люди проголосуют, — заметил Владимир Путин.

Тогда школьники решили выяснить, как президент относится к оппозиции.

— Уважительно. К здравой, — уточнил глава государства.

— А к хоккею? — неожиданно перешел к теме спорта один из учащихся.

— Люблю, — сказал президент и поинтересовался, играет ли в хоккей сам мальчик.

Выяснилось, что не только играет, но даже выиграл небольшой турнир. Однако стоявший рядом подросток вдруг начал активно жестикулировать и доказывать президенту, что у противника был мощнее состав и это нечестно. Мальчик, как оказалось, играл в команде соперников.

Заинтересовало детей и возможное путешествие президента в Крым по Керченскому мосту, который планируют открыть в декабре 2018 года. Глава государства ответил, что хотел бы проехать по мосту на автомобиле.

Не обошлось и без предновогодних тем. Ребят волновал главный вопрос: исполняет ли Дед Мороз желания.

— Некоторые исполняет, — заметил Владимир Путин.

Тогда дети спросили, легко ли управлять такой страной, как Россия.

— Такой страной, как наша, — нетрудно. Потому что тут живут такие ребятишки, как вы, — ответил президент.

Глава государства признался, что ему пора ехать на встречу с правительством, но согласился сделать совместную фотографию. Началась легкая суматоха — каждый хотел встать поближе к главе государства. Однако Владимир Путин мгновенно разрешил ситуацию, пояснив старшим, что они люди «ответственные», а потому должны пропустить младших вперед. Президент вместе с детьми поздравил страну, хором прокричав с ними на камеру: «С Новым годом!»

Уже вечером глава государства посетит концерт детского хора России в Большом Кремлевском дворце. А после него примет участие в торжественном приеме по случаю встречи нового, 2018 года.