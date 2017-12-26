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Путин на Соборной площади Кремля ответил на недетские вопросы школьников

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин пообщался с юными гостями Общероссийской елки в Кремле, которые приехали из различных регионов в Москву на общероссийскую Кремлевскую елку.

В разговоре с детьми российский президент признался, что положительно относится «к здравой оппозиции», а также в том, что его любимый город — Санкт-Петербург.

Один из школьников поинтересовался, трудно ли управлять такой большой страной.

«Такой страной, как наша, не трудно», — ответил Путин, передает «Интерфакс». 

Еще один ребенок признался главе государства, что по телевизору он выглядит выше, чем в жизни.

Также Путина спросили, как он отмечал свой юбилей в 2017 году. Российский президент отметил, что в этот день у него был выходной и он встретил его в кругу коллег и друзей. 

В конце общения Путин предложил детям сделать совместное фото.

21 июля Путин поселил образовательный центр «Сириус» в Сочи, где пообщался со школьниками из 66 регионов России и ответил на их вопросы.

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