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Медведев пожелал Путину победы на президентских выборах

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев от имени правительства РФ пожелал Владимиру Путину победы на предстоящих в марте 2018 года выборах.

«От имени правительства хотел бы пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах», — сказал Медведев Путину в ходе предновогодней встречи главы государства с кабмином.

Дмитрий Медведев также выразил уверенность, что руководители ведомств достойно пройдут непростой предвыборный период. Путин поручил премьер-министру в ходе выборов президента РФ в 2018 году организовать интернет-трансляцию в режиме реального времени с избирательных участков.

Портал iz.ru писал о том, что Путин должен будет лично явиться в Центризбирком для подачи документов для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, которые состоятся 8 марта 2018 года.

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