Путин лично подаст документы для участия в выборах президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин должен будет лично явиться в Центризбирком для подачи документов с целью регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.
«Там необходимо его личное присутствие для подачи документов», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
При этом точную дату визита Путина в ЦИК он раскрывать не стал.
Президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в декабре.
Выборы пройдут 18 марта 2018 года.