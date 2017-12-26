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Путин лично подаст документы для участия в выборах президента

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин должен будет лично явиться в Центризбирком для подачи документов с целью регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.

«Там необходимо его личное присутствие для подачи документов», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. 

При этом точную дату визита Путина в ЦИК он раскрывать не стал.

Президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в декабре.

Выборы пройдут 18 марта 2018 года. 

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