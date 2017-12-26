Обратившаяся к Путину онкобольная девушка перенесет еще одну операцию

Онкологическая больная из Мурманской области Дарья Старикова, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии», перенесет реконструктивная операцию. Об этом рассказал глава Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена Андрей Каприн.

Он напомнил, что летом 2017 года девушке уже провели одну операцию по удалению опухоли.

«Нас ждет еще через несколько месяцев реконструктивная операциях, она будет легче, потому что опухоли уже нет», — цитирует Каприна ТАСС.

Девушка обратилась к Путину в ходе «прямой линии» 15 июня. У нее диагностировали рак четвертой стадии, а до этого ставили ошибочный диагноз «межпозвоночный остеохондроз». После «прямой линии» больную доставили в реанимацию районной больницы, а затем перевели на лечение в Москву.