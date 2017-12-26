Песков заявил о необходимости проверить призывы Навального бойкотировать выборы

Недопуск Алексея Навального на выборы президента России 2018 года не скажется на легитимности выборов, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что случай Навального подпадает под российское законодательство.

«Безусловно, неучастие (в президентских выборах. — iz.ru) одного из желающих стать кандидатом, в связи с тем, что его случай подпадает под законодательство, не может повлиять на легитимность выборов», — сказал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков также подчеркнул: призывы Навального бойкотировать выборы подлежат скрупулезному изучению на предмет соответствия законодательству.

«Что касается призывов бойкотировать, то опять же это скорее прерогатива ЦИК, мы не комментируем в данном случае решение ЦИК, а ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», — добавил Песков.

25 декабря Центральная избирательная комиссия отказала Алексею Навальному в праве участвовать в президентских выборах 2018 года. Причиной отказа стала непогашенная судимость по статье «Присвоение и растрата». Ленинский суд Кирова признал Навального виновным в феврале 2017 года.

В Совфеде данное решение назвали законным.

18 декабря официально стартовала избирательная кампания. Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.