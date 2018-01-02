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Число желающих выдвинуть кандидата на выборы президента достигло 64

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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ЦИК России по состоянию на 2 января получил уведомления о планах выдвинуть кандидатов в президенты РФ от 21 партии и 43 самовыдвиженцев.

Глава ЦИК  Элла Памфилова уточнила, что 1 января истек установленный законом срок подачи уведомлений от самовыдвиженцев. Готовые документы по выдвижению этих кандидатов ЦИК продолжит принимать вплоть до полуночи 7 января.

«Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за рамки сроков, которые установлены законом», — цитирует «РИА Новости» слова Памфиловой.

Как сообщал iz.ru, ранее в ЦИК объяснили наплыв желающих стать кандидатами «обманчивой видимостью» легкости регистрации.

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