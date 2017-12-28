ЦИК обратится в прокуратуру при выявлении в подписных листах «мертвых душ»

ЦИК РФ обратится в прокуратуру в случае выявления «мертвых душ» в подписных листах за кандидата в президенты, передает «РИА Новости».

«Если мы обнаруживаем в подписных листах наличие людей, которые, к сожалению для их близких, умерли, давно на этом свете не живут, а продолжают числиться в списках неких подписантов у тех или иных кандидатов, то это будет абсолютным это основанием для обращения в СК и прокуратуру», — сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

Кроме того, глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на данный момент пятеро кандидатов президенты России открыли счета для формирования фондов своих кампаний.

«Шесть партий успешно прошли процедуру регистрации своих уполномоченных представителей, пять кандидатов, выдвинутых этими партиями, уже открыли специальные избирательные счета», — сказала она.

Памфилова добавила, что все упомянутые кандидаты могут полноценную пропаганду и агитацию в рамках кампании, за исключением агитации в СМИ.