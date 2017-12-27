Прямой эфир

Захарова расценила реакцию США на решение ЦИК как вмешательство в дела РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления Госдепа США о решении Центризбиркома России — прямое вмешательство в процесс выборов и во внутренние дела государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

25 декабря ЦИК отказала Алексею Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ в 2018 году и в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения из-за непогашенной судимости Навального по тяжкой статье.

После этого представитель Госдепартамента США Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности в связи с применением строгих мер по отношению к «независимым голосам».

«И эти люди целый год возмущались якобы вмешательством России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, –– прямое вмешательство как в процесс выборов, так и во внутренние дела государства», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее в ЦИК объяснили, что, согласно действующему закону «О выборах президента Российской Федерации», осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может баллотироваться на пост главы государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. У Алексея Навального есть действующий пятилетний условный срок.

Пресс-секретарь избирательной кампании Навального Руслан Шаведдинов сообщил о намерении обжаловать решение Центризбиркома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК разрешил Собчак начать сбор подписей в свою поддержку
ЦИК не будет приглашать наблюдателей от Украины на выборы президента РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017