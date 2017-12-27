Захарова расценила реакцию США на решение ЦИК как вмешательство в дела РФ

Заявления Госдепа США о решении Центризбиркома России — прямое вмешательство в процесс выборов и во внутренние дела государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

25 декабря ЦИК отказала Алексею Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ в 2018 году и в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения из-за непогашенной судимости Навального по тяжкой статье.

После этого представитель Госдепартамента США Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности в связи с применением строгих мер по отношению к «независимым голосам».

«И эти люди целый год возмущались якобы вмешательством России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, –– прямое вмешательство как в процесс выборов, так и во внутренние дела государства», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее в ЦИК объяснили, что, согласно действующему закону «О выборах президента Российской Федерации», осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может баллотироваться на пост главы государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. У Алексея Навального есть действующий пятилетний условный срок.

Пресс-секретарь избирательной кампании Навального Руслан Шаведдинов сообщил о намерении обжаловать решение Центризбиркома.