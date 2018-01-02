В ЦИК объяснили наплыв желающих стать кандидатами в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России объяснила значительное количество желающих стать кандидатами на президентских выборах 2018 года «обманчивой видимостью» легкости регистрации.

«Видимо, это связано с тем, что меньшее количество подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами, и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», — заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

Он уточнил, что на парламентских выборах партии подают в ЦИК документы на все персоналии из выдвигаемого на голосование партийного списка кандидатов, а на президентских — только на одного претендента.

Представитель ЦИК опроверг мнение о сборе 100 тыс. подписей в поддержку кандидата как о легкой задаче. Выполнить ее может только «партия с разветвленной сетью региональных отделений», цитирует «РИА Новости» слова Шевченко.

Выборы президента РФ пойдут 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцы должны представить в ЦИК 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, при этом не более 7,5 тыс. из одного региона. Непарламенские партии должны собрать 100 тыс. подписей, причем из любого региона не более 2,5 тыс. Четыре парламентские партии освобождены от сдачи подписей.

Как сообщал iz.ru, на 28 декабря 2017 года о желании выставить свою кандидатуру на соискание поста президента РФ заявили 30 самовыдвиженцев и 21 партия.