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ЦИК сообщила о возможных изменениях из-за большого числа кандидатов в президенты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Для публикации фамилий всех кандидатов в президенты России, возможно, придется использовать удлиненный бюллетень. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Она отметила, что предположительно в выборах 2018 года смогут участвовать до 20 человек.

«Вот гипотетически представим, сейчас у нас собирают подписи 12 человек (от партий) плюс два самовыдвиженца и два еще у нас внесены фактически в бюллетень, вот считайте, — значит максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день, — 16», –– рассказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что 13 января до полуночи могут прийти еще несколько представителей партий, в связи с чем число кандидатов увеличится до 20.

Глава ЦИК отметила, что не может утверждать, что имена всех кандидатов поместятся на бюллетень в один лист.

12 января члены ЦИК продемонстрировали способы проверки подписей в поддержку кандидатов на пост президента.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцы должны представить в ЦИК 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

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