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ЦИК продемонстрировала способы проверки подписей в поддержку кандидатов

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) продемонстрировали способы проверки подписей в поддержку кандидатов на пост президент.

О самой процедуре рассказал глава управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения аппарата ЦИК РФ Алексей Нестеров в пятницу, 12 января.

«У каждого эксперта-почерковеда будут специальные мобильные устройства, чтобы сравнивать подписные листы и определять возможные фальсификации», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что решение по каждой подписи все-таки будет принимать эксперт.

Подписные листы будут храниться до специального распоряжения, после чего их уничтожат шредером.

2 января ЦИК России объяснила значительное количество желающих стать кандидатами на президентских выборах 2018 года «обманчивой видимостью» легкости регистрации.

Выборы президента РФ пойдут 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцы должны представить в ЦИК 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, при этом не более 7,5 тыс. из одного региона. Непарламенские партии должны собрать 100 тыс. подписей, причем из любого региона не более 2,5 тыс. Четыре парламентские партии освобождены от сдачи подписей.

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