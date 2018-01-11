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ЦИК назвала возможное число иностранных наблюдателей на выборах президента

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Общее число международных наблюдателей на выборах президента России в 2018 году может достичь тысячи человек, сообщил член Центризбиркома Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Об этом он заявил в четверг, 11 января, на заседании комитета Госдумы по международным делам.

Лихачев отметил, что глава ЦИК Элла Памфилова уже подписала письма к руководству Госдумы и Совета Федерации относительно направления приглашений международным наблюдателям.

Также он сообщил, что ЦИК пригласит на выборы Всемирную ассоциацию организаторов выборов, ассоциацию выборных органов стран Азии, европейские и латиноамериканские структуры, уточняет «РИА Новости».

В декабре 2017 года действующий президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе выборов главы государства в 2018 году организовать интернет-трансляции в режиме реального времени с избирательных участков.

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