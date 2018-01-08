ЦИК раскрыла суммы на избирательных счетах 13 кандидатов в президенты России

На избирательные счета 13 кандидатов в президенты России поступило чуть более 656 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 8 января.

Больше всего средств поступило на счет действующего главы государства Владимира Путина. Речь идет о сумме около 400 млн рублей. По данным на 5 января, из них было потрачено 13,4 млн рублей.

Меньше всего поступило на счет кандидата от КПРФ Павла Грудинина — там лежит около 1 тыс. рублей.

В фонд кандидата от Партии добрых дел журналистки Екатерины Гордон, по данным на 5 января, поступило 50 тыс. рублей, из которых 28,5 тыс. уже были потрачены. На счет кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак поступило 19,4 млн рублей, лидера ЛДПР Владимира Жириновского – более 200 млн рублей. Еще 20,7 млн рублей оказалось на счету кандидата от «Партии роста» Бориса Титова и 15 млн рублей – в фонде основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского.

7 января глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что среди подающих документы для выдвижения есть претенденты «с чудинкой». К концу прошлой недели было получено 67 уведомлений о желании участвовать в выборах. 21 из них от кандидатов от партий и 46 — от самовыдвиженцев.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.