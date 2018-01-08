В ЦИК назвали траты Путина на предвыборную агитацию

Действующий президент России Владимир Путин потратил из избирательного фонда порядка 9 млн рублей на изготовление и распространение агитационных материалов к предстоящим выборам. Всего, по данным на 5 января, было потрачено 13,4 млн рублей из поступивших 400 млн, сообщается на сайте ЦИК РФ.

Как уточнили в Центризбиркоме, часть поступивших средств составляют пожертвования «Единой России», а также фондов поддержки регионального сотрудничества и развития.

Опубликованные материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, в котором кандидаты должны были открыть избирательные счета.

27 декабря Центризбирком РФ принял у президента России пакет документов, необходимых для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году. А 5 января 2018 года стартовал сбор подписей в поддержку кандидата.

Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей.

8 января был закончен прием документов от претендентов-самовыдвиженцев на выборы президента.