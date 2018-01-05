Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал в России

В Хабаровске открылись первые пункты сбора подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года.

«В двух пунктах в городе Хабаровске волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина», — заявила координатор участвующего в сборе подписей движения «Волонтеры Победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага в комментарии ТАСС.

Она заверила, что подписи будут собирать в строгом соответствии с законодательством.

Напомним, самовыдвиженцу требуется собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих на его территории.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 27 декабря Центризбирком РФ принял у президента России пакет документов, необходимых для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году.