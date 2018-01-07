Памфилова рассказала о кандидатах с «чудинкой» на выборах-2018

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что среди подающих документы для выдвижения на выборы президента России есть претенденты «с чудинкой».

«Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — приводит «РИА Новости» слова Памфиловой в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ЦИК отметила, что к настоящему времени получено 67 уведомлений о желании участвовать в выборах. 21 из них от кандидатов от партий и 46 от самовыдвиженцев.

Напомним, 7 января ЦИК РФ будет до полуночи принимать документы по выдвижению на выборы президента претендентов-самовыдвиженцев. Выдвиженцы от партий смогут подать документы до 12 января включительно.